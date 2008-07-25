Ющенко и Варфоломей вышли из графика ради кофе у Владимира

После общего молебна Вселенского патриарха ВАРФОЛОМИЯ І и Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и вся Украины ВЛАДИМИРА в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре Блаженниший Митрополит пригласил Патриарха Варфоломия и господина Президента в свою личную резиденцию, которая расположена на территории Лавры. Высокие гости приняли приглашение, сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ МП. В Предстоятельской резиденции за чашкой кофе состоялось дружеское общение Президента Украины с высокими церковными деятелями.

В пресс-службе подчеркнули, что это мероприятие не было запланировано в ни одной программе: “ни в нашей церковной, ни в официальной государственной”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киев прибыл Вселенский Патриарх Варфоломий І. Из аэропорта Борисполь почетный гость вместе с Президентом Украины Виктором Ющенко прибыл в Киево-Печерскую Лавру. ЮЩЕНКО принял участие в праздничном молебне в Киево-Печерской лавре, который состоялся в рамках торжественных мероприятий празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси. Молебен совместно провели Вселенский патриарх ВАРФОЛОМИЙ И и Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР.

ВАРФОЛОМИЙ І и ВЛАДИМИР обменялись поздравлениями словами по случаю праздника и подарками.