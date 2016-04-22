Туск назвал предложение по безвизовому режиму признанием результатов преобразований в Украине

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в ходе разговора Порошенко поздравил Туска с 59-летием и поблагодарил за неизменную и решительную поддержку Украины.

Порошенко отметил, что новая проевропейская коалиция и назначение профессионального правительства реформаторов позволило придать новую динамику процессу внедрения реформ в Украине.

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Глава государства проинформировал о созданной Группе стратегических советников по поддержке реформ, которую возглавят вице-премьер-министр и министр финансов Польши (1997-2000 годов) Лешек Бальцерович вместе с экс-министром финансов Словакии Иваном Миклошем.

Президент Европейского Совета одобрительно оценил соответствующие решения, назвав их хорошим выбором, и отметил важность продолжения реформ в Украине.

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Он также приветствовал формирование нового правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.