Порошенко может пересмотреть решение Януковича по гражданству Новинского - Парасюк

Об этом в комментарии в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Владимир Парасюк, сообщает 112.ua.

Отметим, что 12 апреля электронная петиция № 22/019983 «За рассмотрение законности предоставления Новинскому В. В. гражданства Украины» набрала больше 25 тысяч голосов, и попала на рассмотрение Президенту.

«Если люди имеют такое видение, 25 тысяч, 100 тысяч, собрались, и имеют такое мнение, то это мнение нельзя просто игнорировать. Значит, в этом мнении есть точно доля истины, - сказал Парасюк. - Для начала президент должен отреагировать, а во-вторых, я считаю, Новинского нужно лишить гражданства. Мое такое видение. Я считаю, что такие депутаты не могут быть депутатами. А во-вторых, такие персоны развязывают очень много конфликтов в нашем государстве, внутри».

Напомним, депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский стал гражданином Украины в 2012 году. Гражданство российскому миллионеру, владельцу компании «Смарт-Холдинг» лично «За особые заслуги перед Украиной» вручал Виктор Янукович. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Новинский, получая украинский паспорт, так и не вышел с гражданства Российской Федерации. Об этом еще год назад говорила народный депутат Украины Татьяна Черновол. Наличие еще одного гражданства является причиной для пересмотра решения о предоставлении Новинскому паспорта, отмечает народный депутат Игорь Луценко. Правда, вряд ли власть пойдет на это, считает нардеп.

«Что касается Новинского - это ящик Пандоры. У нас куча людей здесь с двойными, тройными паспортами. И видимо, в администрации Президента считают: а что будет выгоднее, начинать этот процесс, или может не начинать. Там уже можно дойти до первых друзей Президента, которые также имеют, например, панамские паспорта. Скелетов в шкафах так много, что они боятся что-то трогать. Я думаю, что вообще будет ноль реакции », - отметил Луценко.

Впрочем, нардеп все же надеется, что Президент отреагирует на Петицию, а соответствующие органы проверят законность предоставления Новинскому украинского гражданства.

«Конечно, Новинский - это не тот человек, который должен быть здесь в парламенте. Это враг, по большому счету. Который подготовил плацдарм для российской агрессии. Он здесь еще и с мандатом сидит. Видимо, следующий плацдарм готовит», - отметил Игорь Луценко.

«Он, в первую очередь, пророссийский политик, и это видно по его риторике, по его поведению. Он не государственник, и, поверьте, у него нет никакого желания что-то делать хорошего для этой страны», - добавил Владимир Парасюк.