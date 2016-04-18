Полторак допускает увольнение двух третей руководящего состава Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

“Я думаю, что две трети будут искать себе новую работу после переаттестации”, - сказал Полторак.

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По его словам, по завершении переаттестации высшего руководящего состава, которая уже продолжается, будет проведена аналогичная процедура в отношении низшего командного состава.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Полторак анонсировал в Министерстве обороны Украины переаттестацию сотрудников с использованием полиграфа и сокращение личного состава.