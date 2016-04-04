Полторак задекларировал более 357 тысяч гривень дохода за 2015 год

Об этом говорится в декларации министра о доходах за 2015 год, опубликованной на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеДоходы Порошенко в 2015 году упали в 6 раз - до 62 миллионов гривень

Из этой суммы доходов министра 266 тыс. 498 грн составила заработная плата, членов его семьи – 51 тыс. 248 грн. Как сказано в документе, 13 тыс. 719 грн. - подарки, призы, выигрыши, а также 76 тыс. 959 грн - другие виды доходов.

Среди задекларированного министром имущества – квартира площадью 89 кв. м. В то же время, как отмечается, Полторак не владеет транспортными средствами. Среди задекларированных транспортных средств членов его семьи – Smart (2002 года выпуска).