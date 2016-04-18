В Крыму оккупанты арестовали еще двух крымских татар
11:07, 18 апреля 2016Политика
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В аннексированном Российской Федерацией Крыму оккупационные власти арестовали еще двух крымских татар.
В Крыму продолжаются аресты татар / УНИАН
Об этом председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров написал в Facebook.
"В Крыму с утра снова обыски и аресты: в селе Кызылташ (Краснокаменка), что вблизи Алушты, арестованы двое крымских татар", - отметил Чубаров.
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Как сообщал УНИАН, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму с начала оккупации исчезли 22 человека, большинство из них - крымские татары.
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