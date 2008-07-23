Рыбачук: из-за внутренних распрей мы потеряем не только ПДЧ, но и Евро-2012

Экс-глава Секретариата Президента Украины, председатель наблюдательного совета фонда «Общественность» Олег РЫБАЧУК считает, что тема европейской и евроатлантической интеграции Украины сегодня не является приоритетом ни для Президента, ни для премьер-министра.

Об этом он заявил газете “День” (№128 от 23 июля).

«Идет состязание за то, чей это будет успех, вместо того, чтобы был создан единый центр евроатлантической интеграции», - сказал О.РЫБАЧУК.

В то же время, как пишет “День”, О.РЫБАЧУК отметил, что также с трудностями сталкивается создание Центра европейской интеграции. Он выразил предположение, что «из-за внутренних распрей мы потеряем не только перспективу ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО – УНИАН), но и Евро-2012».

В связи с этим происходящее сейчас в Украине в сфере европейской и евроатлантической интеграции, О.РЫБАЧУК назвал примером «не самых успешных страниц истории Украины».

Он также считает недопустимым решение через референдум вопросов, которые касаются безопасности государства. Этим, по его убеждению, должны заниматься народные депутаты, которым народ делегировал полномочия.