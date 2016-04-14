Порошенко завтра снова будет просить Меркель и Олланда направить полицейский контингент ОБСЕ на Донбасс

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"В пятницу в 9:30 будет телефонный разговор с Меркель и Олландом... Завтра в телефонном разговоре с Меркель и Олландом поставлю вопрос усиления миссии ОБСЕ, включительно с международным полицейским контингентом ", - цитирует Порошенко Цеголко.

В пятницу в 9.30 будет телефонный разговор с Меркель и Олландом - Президент во Львове pic.twitter.com/vyS5XUy1nF — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 апреля 2016 г

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Порошенко заявил, что обратился к Германии, как председательствующей в ОБСЕ страны, относительно развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и намерен поднять этот вопрос в ближайшее время на переговорах в "нормандском формате".

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В свою очередь представитель РФ в контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов заявил, что размещение такой миссии на Донбассе может привести к обострению конфликта.

Позже в ОБСЕ заявили, что еще не выступали с предложениями по размещению своей полицейской миссии на Донбассе.

Стоит также отметить, что сегодня во время своей "прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии разграничения на Донбассе и увеличение их численности.