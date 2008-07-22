В МИД уже готов законопроект о начале прощания с российским флотом

Министерство иностранных дел Украины разработало законопроект о подготовке к выводу Черноморского флота Российской Федерации из Украины в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«Законопроект готов, и к моменту, указанному в указе (указ Президента), будет подан на рассмотрение», - сказал он.

«Мы свою работу точно и аккуратно выполнили и теперь будем ждать, каким образом Верховная Рада примет этот закон», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины ЧФ РФ.

Указом глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы».