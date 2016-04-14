Порошенко: военно-политический тандем Полторака и Климкина доказал свою эффективность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания парламента.

"В рамках своих конституционных полномочий я предлагаю Степана Полторака, генерала армии, снова на должность министра обороны Украины", - сказал он.

"Также предлагаю Павла Климкина на должность министра иностранных дел", - добавил президент.

Аргументируя свое предложение Порошенко подчеркнул: "Этот военно-политический тандем доказал свою эффективность в построении действенной системы национальной безопасности и обороны".

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Как ранее сообщал УНИАН, Порошенко внес в Раду постановления о назначении Климкина главой МИД, Полторака - министром обороны.

Отметим, что оба министра занимали те же должности и в прошлом составе Кабмина.