Порошенко: военно-политический тандем Полторака и Климкина доказал свою эффективность
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду поддержать кандидатуры Степана Полторака и Павла Климкина на должности министров обороны и иностранных дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания парламента.
"В рамках своих конституционных полномочий я предлагаю Степана Полторака, генерала армии, снова на должность министра обороны Украины", - сказал он.
"Также предлагаю Павла Климкина на должность министра иностранных дел", - добавил президент.
Аргументируя свое предложение Порошенко подчеркнул: "Этот военно-политический тандем доказал свою эффективность в построении действенной системы национальной безопасности и обороны".
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Как ранее сообщал УНИАН, Порошенко внес в Раду постановления о назначении Климкина главой МИД, Полторака - министром обороны.
Отметим, что оба министра занимали те же должности и в прошлом составе Кабмина.