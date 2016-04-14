Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Касько (фото)
Печерский районный суд Киева утром 14 апреля начал рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения бывшему заместителю генпрокурора Виталию Касько.
Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание ведет следственный судья Олег Белоцерковец.
"Судебное заседание объявляется открытым", - сказал Белоцерковец.
В начале заседания суда адвокаты Касько заявили отвод прокурорам. Защита считает, что у прокуроров нет полномочий представлять сторону обвинения на судебном заседании.
Сторону защиты представляет группа адвокатов вместе с Николаем Сирым, Александром Лысаком, Оксаной Томчук, Андреем Богданом и другими.
На заседании суда присутствуют народные депутаты Сергей Лещенко, Виктор Чумак, Светлана Залищук, Оксана Сыроид, Мустафа Найем, Вячеслав Константиновский, Семен Семенченко и другие.
Также на заседание пришла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, общественные активисты, представители юридических кругов и адвокатских объединений.
На улице возле здания Печерского райсуда (на Крещатике) проходит митинг в поддержку Касько. Его участники с мегафона призывают: "Руки прочь от Касько!".
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Как сообщал УНИАН, 10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.
По данным Генпрокуратуры, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем причинил ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.
13 апреля Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко заверял, что сообщение о подозрении Касько вручили в соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.