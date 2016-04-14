Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Касько (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание ведет следственный судья Олег Белоцерковец.

"Судебное заседание объявляется открытым", - сказал Белоцерковец.

В начале заседания суда адвокаты Касько заявили отвод прокурорам. Защита считает, что у прокуроров нет полномочий представлять сторону обвинения на судебном заседании.

Сторону защиты представляет группа адвокатов вместе с Николаем Сирым, Александром Лысаком, Оксаной Томчук, Андреем Богданом и другими.

На заседании суда присутствуют народные депутаты Сергей Лещенко, Виктор Чумак, Светлана Залищук, Оксана Сыроид, Мустафа Найем, Вячеслав Константиновский, Семен Семенченко и другие.

Также на заседание пришла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, общественные активисты, представители юридических кругов и адвокатских объединений.

На улице возле здания Печерского райсуда (на Крещатике) проходит митинг в поддержку Касько. Его участники с мегафона призывают: "Руки прочь от Касько!".

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным Генпрокуратуры, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем причинил ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.

13 апреля Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко заверял, что сообщение о подозрении Касько вручили в соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.