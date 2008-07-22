Ющенко пришел в Генпрокуратуру давать показания о своем отравлении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Генеральную прокуратуру, где даст показания по делу о своем отравлении.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО прибыл в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в 14.30.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.