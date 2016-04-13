Сюмар: в составе нового правительства предполагается шесть вице-премьеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сюмар сказала в комментарии журналистам после заседания коалиции.

Читайте такжеВ "Народном фронте" заявили о готовности "к жертвам": могут отказаться от некоторых должностей в Кабмине

Сюмар отметила, что на должность премьер-министра была выдвинута кандидатура Владимира Гройсмана, на должность первого вице-премьера - Степана Кубива.

"Шесть вице-премьеров. Министры, которые были согласованы, - вся эта информация была в прессе. Голосование постановления, о котором так же было ранее договорено", - сказала Сюмар и добавила, что все решения на заседании были приняты убедительным большинством голосов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 13 апреля, фракция "Народный фронт" выдвинула ряд условий относительно процедуры принятия кадровых решений во время голосования за назначение состава правительства и премьер-министра.

По словам первого заместителя председателя фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, позиция “Народного фронта” заключается в том, что парламент одним постановлением голосует за увольнение Владимира Гройсмана с должности председателя ВР и назначение на эту должность Андрея Парубия.

"А следующим постановлением мы будем голосовать за снятие Арсения Яценюка с должности премьер-министра, отмену постановления о недоверии правительству и третьим пунктом в этом же постановлении - назначение Владимира Гройсмана премьер-министром Украины", - сказал Тетерук.