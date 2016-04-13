"Народный фронт" выдвинул условия по процедуре принятия решений при назначении премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя фракции НФ Андрей Тетерук сказал в комментарии журналистам после заседания фракции.

По его словам, позиция “Народного фронта” заключается в том, что парламент одним постановлением голосует за увольнение Владимира Гройсмана с должности председателя ВР и назначение на эту должность Андрея Парубия.

«А следующим постановлением мы будем голосовать за снятие Арсения Яценюка с должности премьер-министра Украины, отмене постановления о недоверии правительству и третьим пунктом в этом же постановлении — назначение Владимира Гройсмана премьер-министром Украины», - сказал Тетерев.

Он напомнил, что эта позиция “Народного фронта” является неизменной, и “мы ее будем поддерживать и убеждать коллег так голосовать”.

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Тетерук отметил, что фракция является монолитной и можно рассчитывать, что при голосовании будет “81 плюс 1 голос Андрея Парубия”.

В то же время народный депутат Татьяна Донец после заседания фракции отметила журналистам, что некоторые кандидатуры на должности министров вызвали серьезную дискуссию, и выразила мнение, что голосование может быть не единогласным.

В свою очередь депутат Александр Кирш отметил, что на заседании фракции много вопросов возникало относительно кандидатуры Владимира Омеляна, который предлагается на должность министра инфраструктуры. В то же время он выразил убеждение, что фракция поддержит эту кандидатуру.

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