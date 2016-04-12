Суд рассмотрит апелляцию на арест одесского судьи-стрелка Бурана 14 апреля

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева, "рассмотрение апелляционной жалобы, поданной в интересах Бурана А.М., отложено до 14 апреля 2016 года (15:45)".

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в размере 500 тысяч гривень за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. При проведении следственных действий судья оказал сопротивление детективам НАБУ, стреляя на поражение.

Судье вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.

По решению Соломенского райсуда Киева Бурану была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.