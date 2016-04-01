Суд арестовал одесского судью Бурана на 2 месяца

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Алексею Бурану сроком на 2 месяца, до 28 мая включительно без права внесения залога", - постановил следственный судья Сергей Коробенко.

Подозреваемый Алексей Буран сообщил, что сопротивления при задержании не оказывал, а его действия связаны с тем, что он перепутал сотрудников НАБУ с вооруженным нападением на его дом.

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"Я побежал, перелез забор к соседям. Я зашел в их (соседей, - ред.) дом, успокоился, они вызвали мне скорую помощь. После того, как вызвали скорую помощь, я отправился в больницу, где мне зашили раны, сделали снимок черепа, после чего подошли сотрудники НАБУ, скрутили меня. Я думал, что пистолетом отпугну их, после чего случился выстрел",- отметил он.

Буран добавил, что в больнице проводились исследования на его склоность к суициду, а позже Буран был направлен в психиатрическую больницу.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение.

Судье вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Бурана.

В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.