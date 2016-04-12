Большинство депутатов от БПП вернулись в сессионный зал Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время парламент рассматривает законопроект, касающийся социальной защиты военнослужащих.

Читайте такжеГройсман назвал своих кандидатов в новое правительство

Как сообщал УНИАН, утром в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко проводил встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко".

По данным источника агентства, на встрече речь шла о будущем составе Кабинета министров.

Отметим, сегодня 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Арсения Яценюка и назначение новым премьером Владимира Гройсмана.