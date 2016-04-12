Большинство депутатов от БПП вернулись в сессионный зал Верховной Рады
10:56, 12 апреля 2016Политика
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Большинство народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" вернулись в сессионный зал Верховной Рады.
Нардепы от фракции Порошенко вернулись в Раду / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время парламент рассматривает законопроект, касающийся социальной защиты военнослужащих.
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Как сообщал УНИАН, утром в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко проводил встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко".
По данным источника агентства, на встрече речь шла о будущем составе Кабинета министров.
Отметим, сегодня 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Арсения Яценюка и назначение новым премьером Владимира Гройсмана.
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