Большинство депутатов от БПП вернулись в сессионный зал Верховной Рады

10:56, 12 апреля 2016
Политика
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Большинство народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" вернулись в сессионный зал Верховной Рады.

Нардепы от фракции Порошенко вернулись в Раду / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время парламент рассматривает законопроект, касающийся социальной защиты военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, утром в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко проводил встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко".

По данным источника агентства, на встрече речь шла о будущем составе Кабинета министров.

Отметим, сегодня 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Арсения Яценюка и назначение новым премьером Владимира Гройсмана.

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