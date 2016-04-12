В сессионном зале парламента почти в полном составе отсутствует фракция "БПП"
10:24, 12 апреля 2016Политика
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В сессионном зале Верховной Рады практически в полном составе отсутствует фракция "Блок Петра Порошенко".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман сообщил, что сейчас проходит заседание фракции «БПП» (УНИАН: заседание проходит с участием президента Украины Петра Порошенко).
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Гройсман объявил в соответствии с процедурой выступления и объявления народных депутатов от фракций и групп.
После открытия заседания парламента Гройсман покинул сессионный зал.
Напомним, сегодня, 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Яценюка.
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