В Киеве 12-13 апреля пройдет первое заседание Комитета ассоциации Украина - ЕС по торговым вопросам

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, участники заседания обсудят широкий спектр вопросов двустороннего порядка, включая отношения с третьими странами.

Как ожидается, в ходе заседания будут также утверждены подкомитеты по санитарным и фитосанитарным мерам, таможенным вопросам и содействию торговле, а также по стабильному развитию.

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Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2016 года. Вместе с тем, до сих пор между сторонами остаются ряд вопросов, требующих согласования. В их числе - распределение квот на поставку продукции.