В Нидерландах усомнились в законности референдума по Украине

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание De Telegraaf.

По мнению адвоката, правительство должно было бы начать по этому делу уголовное расследование.

По словам Спонга, активисты "Комитета граждан ЕС" собирали подписи для проведения референдума под ложным предлогом – речь шла не об ассоциации с Украиной, а о противостоянии с ЕС.

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Адвокат напомнил, что и сами организаторы признали, что их беспокоит не Украина, а отношения Нидерландов с ЕС.

"Организаторы сами в интервью NRC это признали. А это преступление, поскольку в соответствии со статьей 98 закона о консультативном референдуме запрещено собирать подписи под ложным предлогом", - сказал Спонг.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst, обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.