Инициаторы референдума в Нидерландах готовят поправки в ассоциацию Украина-ЕС - СМИ

Об этом он заявил в интервью одному из местных телеканалов, передает "Радио Свобода".

По словам Боде, свои советы он готов предоставить лично премьер-министру Марку Рютте.

"Этот документ будет содержать поправки в Соглашение об ассоциации, я намерен подготовить вместе с другими интеллектуалами лагеря, которые заявили "нет", – сказал Боде, выражая надежду на то, что их будет учтено, когда руководство Нидерландов будет вести переговоры в Брюсселе относительно дальнейших шагов.

В то же время Боде заявляет, что он и его сторонники уже вынашивают новые планы: возможности вынесения на всенародное обсуждение в Нидерландах следующей темы, одной из которых могла бы быть или Трансатлантическая зона свободной торговли между ЕС и США, или новая инициатива финансовой поддержки стран южной Европы со стороны ЕС, либо в целом европейский подход к проблеме беженцев. Также возможной темой, по мнению Боде, может стать судьба единой европейской валюты евро.

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"В будущем, надеюсь, референдумов будет больше", – говорит Боде.

Отметим, что ввиду того, что референдум 6 апреля носил исключительно консультативный характер, правительство Нидерландов не обязано учитывать его итоги.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.