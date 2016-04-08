В МИД уже не видят смысла разрывать дипотношения с Россией

13:05, 08 апреля 2016
Политика
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В Министерстве иностранных дел Украины на сегодня не видят смысла в разрыве дипломатических отношений с Россией.

Фото: Facebook МИД

Об этом посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью журналу «Фокус».

«Сейчас никакого смысла в этом нет. Дипотношения можно было разрывать во время аннексии Крыма, когда еще не начались события в Донбассе, когда не было наших политзаключенных в РФ. Тогда этот жест мог бы иметь какой-то смысл», - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 30 марта Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления о приостановке дипломатических отношений с Россией.

3 апреля президент Петр Порошенко отметил, что украинские дипломаты должны защищать миллионы украинцев в РФ, поэтому разрыв дипломатических отношений не является стратегической позицией.

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