Украина должна выплатить компенсацию Януковичу, сумма которой еще не определена – спикер суда ЕС

Об этом сообщил спикер суда ЕС, что расположен в Люксембурге, Балаш Легоцкий, пишет Европейская правда.

"Могу подтвердить, что 15 марта были поданы три иска от экс-президента Януковича и двух его сыновей, или наследников (как известно, Виктор Янукович-младший погиб на Байкале - УНИАН), которые просят Суд определить сумму, которую должна заплатить Украина", - заявил он.

Легоцкий подтвердил также, что ранее Суд ЕС вынес решение: Украина должна компенсировать юридические расходы Януковичей, связанные с попыткой Киева войти в санкционный процесс в качестве третьей стороны.

Читайте такжеВ ГПУ отреагировали на заявление адвоката Януковича о "незаинтересованности" ведомства в деле беглого экс-президента

"Однако в решении суда лишь принципиально указывалось, кто кому должен заплатить, и не были определены точные суммы. Предполагалось, что сторона, которая входила в процесс (Украина - УНИАН), и заявители согласуют сумму, которую первые должны были заплатить вторым. В случае, если согласовать сумму не удается, вопрос может быть вынесен на рассмотрение Суда ЕС... Очевидно, стороны не пришли к соглашению (относительно суммы компенсации со стороны Украины)", - рассказал представитель Суда ЕС.

Он, однако, отказался подтверждать или комментировать информацию, обнародованную недавно экс-главой Минюста Еленой Лукаш, о возможной компенсации на сумму 57 317,50 фунтов стерлингов каждому заявителю из семьи Януковичей.

До вынесения судом решения по сумме компенсации со стороны Украины, более подробная информация по этому вопросу не будет публиковаться, подчеркнул он.