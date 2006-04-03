UMC временно без технического директора

Компанию UMC, 100%-ную дочернюю компанию ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), покинул технический директор Владимир ПАЩУК. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, В.ПАЩУК решил покинуть компанию по личным причинам.

Исполняющим обязанности технического директора назначен начальник департамента развития радиосети Джефф ХАУЛИ.

«UMC непросто расставаться с профессионалом такого уровня. Компания благодарит Владимира за ту плодотворную и упорную работу, благодаря которой сегодня почти каждый третий украинец общается с близкими и друзьями благодаря сети UMC. Стремительный рост абонентской базы компании, уверенное расширение нашей сети и внедрение новых технологий связи были во многом обязаны команде технической дирекции UMC под руководством Владимира ПАЩУКА. Мы высоко ценим вклад Владимира в развитие нашей компании и искренне желаем ему успехов в будущем», - сказал генеральный директор UMC Адам ВОЯЦКИ.

Справка УНИАН. Владимир ПАЩУК пришел в компанию в июне 2004 года из ЗАО «Утел», где занимал должность первого вице-президента по планированию, развитию и эксплуатации сетей. В UMC Владимир возглавил направление планирования и строительства коммутационной, транспортной и радио - сетей, их техническое обслуживание и эксплуатацию, а также курировал вопросы разработки и поддержки новых продуктов и сервисов, техническую поддержку биллинговых систем. За этот период работы количество абонентов компании выросло больше чем в три раза, с 4,3 млн. до 14,16 млн., вместе с этим росла и сеть компании, как количественно, так и качественно. Под руководством господина ПАЩУКА на сети UMC было установлено более 3 тысяч базовых станций, введено в эксплуатацию 23 новых коммутатора, построено более 6 тыс. ВОЛС, обеспечена техническая поддержка в реализации целого ряда новых услуг и сервисов

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (UMC) охватывает более 91% территории Украины, на которой проживает 95% населения.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 62,5 миллиона абонентов. Население 86 регионов России, а также Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет около 238,2 миллиона человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.