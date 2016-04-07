В ЕК настаивают, что предложения по безвизовому режиму для Украины будут сделаны в конце апреля

Так в четверг в Брюсселе ответил на вопрос, повлияют ли результаты референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС на решение Европейской комиссии предложить предоставить Украине безвизовый режим, пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

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"Президент Юнкер (Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии) в прошлом месяце сообщил, что предложения будут переданы не позже этого месяца", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.