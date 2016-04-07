МИД РФ: В действиях на границе с Приднестровьем Украина переходит разумные пределы

Об этом заявил в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня" посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев.

"То, что в последнее время происходит на приднестровском участке молдавско-украинской границы, не может не вызывать озабоченности. Наши украинские коллеги иногда в своих действиях переходят разумные пределы", — сказал он.

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Губарев уточнил, что, например, не так давно с территории Приднестровья на территорию Украины не пускали мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, "как, видимо, потенциальных террористов, диверсантов или кого-то там еще".

Ранее исполняющий обязанности главы МИД самопровозглашенной республики Виталий Игнатьев призвал не допустить в Приднестровье гуманитарной катастрофы.

По его словам, против ПМР направлены "блокадно-ограничительные действия": комплексная экономическая блокада, транспортная и грузовая, а также политическая идея об установке на границе с Приднестровьем со стороны Украины совместных молдавско-украинских таможенно-пограничных постов.

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