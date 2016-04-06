Песков уверяет, что РФ никогда себе не позволяла вмешиваться в дела Нидерландов по ассоциации с Украиной

12:57, 06 апреля 2016
Политика
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В Кремле заявили, что тенденция искать "руку Москвы" в референдуме в Нидерландах по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС вызывает "улыбку с легким огорчением".

Песков уверяет, что Россия никогда не вмешивалась в дела Украины и ЕС / www.baltinfo.ru

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Тенденция на то, чтобы искать "руку Москвы" везде, может вызывать только улыбку, улыбку с легким огорчением. Мы действительно наблюдаем за развитием ситуации в целом в Европе. Мы, конечно, отслеживаем новости о результатах этого референдума, мы знаем, что он носит рекомендательный характер. Но в любом случае - это внутреннее дело Нидерландов", - сказал Песков.

Песков также подчеркнул, что Россия не может вмешиваться в "суверенные отношения Украины и европейских партнеров Украины, и никогда на самом деле этого не делала".

"Мы не считаем возможным настраивать на что-то Нидерланды, рекомендовать что-то Нидерландам. Никогда себе Россия этого не позволяла", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Нидерландах проходит консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Его окончательные результаты будут объявлены 12 апреля.

Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной, а референдум по этому вопросу созван после общественной инициативы. Проведение референдума приостановило процесс самой ратификации.

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