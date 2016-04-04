Антикоррупционным ведомствам поручили проработать "панамские документы" - Холодницкий

По их результатам будет решено открывать уголовное производство, сообщил "112 Украина" главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

"В настоящее время решается вопрос о внесении данных сведений в ЕРДР для начала уголовного производства. Я думаю, что надо разбираться, поскольку часто бывает так, что все, что взрывается, как бомба, потом оказывается, что правда где-то посередине", - отметил он.

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Кроме того, Холодницкий заявил, что надо проанализировать все данные, и когда будет собрана информация, тогда давать и правовую, и юридическую, и моральную оценку действиям лиц.

Ранее НАБУ сообщало, что не намерено начинать расследование в отношении активов действующего президента Петра Порошенко, потому что тот "не является лицом, подследственным НАБУ", в то же время в отношении других лиц бюро уже "проводит аналитическую работу".

В свою очередь в ГПУ заявили, что прокуратура не видит "состава преступления" в информации о якобы офшорах президента Петра Порошенко.