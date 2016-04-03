Президент уволил Шокина с должности генпрокурора

Виктор Шокин указом президента Украины уволен с должности генерального прокурора.

Об этом сам глава государства Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

«После голосования в минувший вторник (за отставку Шокина с должности генпрокурора - УНИАН) поступили документы из Верховной Рады и был подписан указ об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора», - сказал Порошенко.

«На сегодняшний день моим указом он отправлен в отставку», - добавил президент.

Порошенко также отметил, что на следующей пленарной неделе (12-15 апреля) парламент должен назначить нового генерального прокурора.

«Я также открываю необходимые консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре нового генерального прокурора», - заявил президент.

«Уверен в том, что на следующей пленарной неделе мы также не должны затягивать, и страна должна иметь нового генерального прокурора, и он должен быть честным и принципиальным», - добавил президент, отметив, что будущий генпрокурор будет углублять уже начатые реформы в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Шокина президентом с должности генерального прокурора.