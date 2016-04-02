АП: Новый состав коалиции определится в ближайшие дни

Об этом он сообщил сегодня в интервью телеканалу «Украина».

«Я уверен, что Украина эту помощь (1 млрд. долларов кредитных гарантий от США – УНИАН) получит. Мы в скором времени сформируем новый Кабмин, уверен в этом и реформы будут активно проводиться, так что дай Бог уже в ближайшее время будет получена эта помощь», - заявил он.

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«Не идет сейчас речь, что коалиция будет создана на двоих, троих или четверых. Идут переговоры между различными фракциями парламента, и я очень рассчитываю на то, что все сознательные депутаты и все фракции, которые думают о судьбе страны, о том, что нам необходимо активизировать проведение реформ, - они поучаствуют в создании новой коалиции. Каковой она будет, мы это увидим в ближайшие дни», - добавил Ложкин.