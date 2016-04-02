Порошенко ожидает урегулирования политического кризиса в Украине в ближайшие дни или часы
Президент Украины Петр Порошенко ожидает урегулирования политического кризиса в Украине в ближайшие дни или даже часы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга для представителей СМИ в помещении Саммита по ядерной безопасности сегодня в Вашингтоне.
«Я думаю, что мы очень близки к этому (решению политического кризиса - УНИАН), до конца недели еще есть время. Нам удастся сделать соответствующие заявления относительно формирования новой коалиции, поддержки предложений нового премьера и нового состава правительства», - заявил он.
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«Я достаточно оптимистично настроен и уверен, что украинские парламентарии продемонстрируют соответствующий уровень ответственности», - добавил президент.
Порошенко уверен, что будет создана новая коалиция и ему поступит предложение относительно кандидатуры нового премьер-министра.
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«Мы не будем затягивать с этим процессом и остались точно не недели, речь идет о днях, даже о часах», - резюмировал Порошенко.