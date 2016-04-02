Журналисты "Секретных материалов" заявляют о нападении неизвестных с оружием и слежке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил креативный продюсер департамента журналистских расследований "1+1", редактор программы "Гроші" Александр Дубинский.

Вчера редакция проекта "Секретные материалы" стала объектом слежки, а затем нападения - сразу три автомобиля наружного н... Опубликовано Александром Дубинским 2 апреля 2016 г.

По его словам, сразу три автомобиля наружного наблюдения стояли под офисом редакции на протяжении дня, а в машинах постоянно находилось по 3 человека.

"Когда, убедившись в слежке, мои коллеги спросили у находящихся в одном из автомобилей людей - что они тут делают - те моментально уехали. Их напарник, который в это время был на улице - бросился бежать. При попытке его остановить, чтобы поговорить - угрожал, а затем нанес удар металлическим предметом по лицу Ярославу Бугакову. После чего скрылся. Ситуация очень неприятная. Особенно, учитывая тот факт, что слежку за своей квартирой я наблюдаю уже на протяжении недели (соответствующее заявление в Подольское РОВД подано)", - пишет журналист.

"Отдельно хочу отметить беспомощность сотрудников полиции, которые прибыли вчера на вызов. У экипажа - даже не было листов бумаги. Что делать - абсолютно не понимают. Мы предоставили и номера автомобиля, в котором находился нападавший на журналистов - но они даже не были переданы оперативным дежурным", - говорится в сообщении.

Он пишет, что одну из машин "наружки" удалось заблокировать, но полицейские отказались её эвакуировать.

"Ночью, когда нападавшие приехали её забирать, они угрожали Владимиру Силякову пистолетом и угрожали "завалить". Эти угрозы записаны на видео", - пишет Дубинский.