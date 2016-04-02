Лишенный депутатства Фирсов обжалует решение парламента в суде

Лишенный депутатского мандата Егор Фирсов обжалует решение Верховной Рады в Высшем административном суде.

Об этом Фирсов написал на своей странице в Фейсбук.

"В понедельник подаю иск в ВАСУ. Буду оспаривать решение съезда БПП, решение ЦИК и постановление Гройсмана. Все три решения противоречат закону и здравому смыслу, мы готовы это доказать", - написал Фирсов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, Николай Томенко заявил о том, что обжаловал решение "Блока Петра Порошенко - Солидарность" о лишении его депутатских полномочий. Соответствующий иск подан в Высший административный суд Украины.

Томенко и Фирсов вышли из фракции партии “Блок Петра Порошенко” из-за несогласия с действиями фракции.

25 марта съезд партии "БПП" принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова в связи с выходом из состава парламентской фракции "БПП".

26 марта в ЦИК поступили решения ХІІ внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" от 25 марта и выписки из протокола указанного съезда о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Томенко и Фирсова, избранных на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от этой партии, в связи с выходом указанных депутатов из состава фракции "БПП".

28 марта ЦИК признала избранными и зарегистрировала народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Александра Бригинца и Дмитрия Белоцерковца вместо Томенко и Фирсова.

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Статья 81 Конституции предусматривает, в частности, что в случае невхождения народного депутата, избранного от партии (избирательного блока партий), в состав депутатской фракции этой партии (избирательного блока партий) или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей партии (избирательного блока партий) со дня принятия такого решения.

В то же время в Украине нет закона, предусматривающей процедуру прекращения депутатских полномочий, в частности, за выход из фракции, которая была сформирована соответствующей политической партией.