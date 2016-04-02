Томенко обжаловал решение о лишении его мандата

Николай Томенко обжаловал решение "Блока Петра Порошенко -Солидарность" о лишении его депутатских полномочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, соответствующий иск подан в Высший административный суд Украины.

В частности, в исковом заявлении речь идет о признании неправомерным и отмене решения ХІІ внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" № 8-ПД от 25 марта 2016 года "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Николая Томенко".

Томенко, как истец, обращает внимание на то, что согласно ч. 5 ст. 81 Конституции Украины "в случае невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии (избирательного блока политических партий) со дня принятия такого решения".

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Таким образом, говорится далее в сообщении пресс-службы, "данной нормой Основного Закона устанавливается обязательная предпосылка досрочного прекращения полномочий народного депутата в связи с его выходом из фракции – наличие закона. При отсутствии соответствующего закона решение съезда партии является недостаточным основанием для досрочного прекращения полномочий народного депутата".

Томенко также приводит заключение Венецианской комиссии, в котором говорится, что "обязательность членства народного депутата в парламентской фракции или блоке нарушает независимость депутата и может считаться неконституционной, принимая во внимание то, что члены парламента должны представлять весь народ, а не партии, к которым принадлежат" (12-13).12.2003). Так же Венецианская комиссия в своем заключении от (10-11).06.2005 отмечает, что норма относительно императивного мандата "...предоставляет политическим партиям право аннулировать результаты выборов. Это также может привести к ослаблению Верховной Рады из-за воспрепятствования реализации свободного и независимого мандата народных депутатов, которые могут оказаться в ситуации, когда не смогут придерживаться собственных убеждений и одновременно быть членами парламента".

К тому же, отмечает Томенко, заключения Венецианской комиссии неоднократно были включены в резолюцию ПАСЕ относительно Украины, а их воплощение в жизнь является обязанностью Украины как члена Совета Европы, отмечает истец. А потому, по его убеждению, решение внеочередного съезда БПП относительно лишения его депутатского мандата не соответствует ч.5 ст. 81 Конституции Украины, а, следовательно, подлежит отмене.

"Мы понимаем, что в данном случае речь идет о длительном судебном процессе, который закончится решением Европейского суда по правам человека", - подчеркнул Томенко и добавил, что "позорный прецедент, когда политика доминирует над правом должен быть исправлен, чтобы все понимали, что народный депутат должен отстаивать свои предвыборные обещания, а не служить "вождям".

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты Томенко и Егор Фирсов вышли из фракции партии “Блок Петра Порошенко” из-за несогласия с действиями фракции.

25 марта съезд партии "БПП" принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова в связи с выходом из состава парламентской фракции "БПП".

26 марта в ЦИК поступили решения ХІІ внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" от 25 марта и выписки из протокола указанного съезда о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Томенко и Фирсова, избранных на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от этой партии, в связи с выходом указанных депутатов из состава фракции "БПП".

28 марта ЦИК признала избранными и зарегистрировала народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Александра Бригинца и Дмитрия Белоцерковца вместо Томенко и Фирсова.

Статья 81 Конституции предусматривает, в частности, что в случае невхождения народного депутата, избранного от партии (избирательного блока партий), в состав депутатской фракции этой партии (избирательного блока партий) или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей партии (избирательного блока партий) со дня принятия такого решения.

В то же время в Украине нет закона, предусматривающей процедуру прекращения депутатских полномочий, в частности, за выход из фракции, которая была сформирована соответствующей политической партией.