Порошенко и Байден обсудили возможность введения международной миссии безопасности на Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе в контексте российской агрессии. Госсекретарь Джон Керри проинформировал об особенностях последних переговоров в Москве. Собеседники согласились, что для имплементации политической части Минских договоренностей необходимо выполнение Россией безопасностных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Петр Порошенко и Джозеф Байден обсудили возможность введения международной миссии безопасности на Донбасс. Стороны подчеркнули необходимость освобождения Надежды Савченко и немедленного допуска врачей к ней.

Собеседники также согласились с необходимостью продолжения санкций против России до полного выполнения Москвой Минских договоренностей, а также обсудили пути большего приобщения США к Минскому процессу. Джозеф Байден заверил в неизменности позиции Соединенных Штатов относительно непризнания оккупации Крыма.

Читайте такжеПорошенко призывает США заключить с Украиной двустороннее соглашение в области безопасности

Кроме этого сообщается, что Джозеф Байден проинформировал о решении США выделить дополнительно 335 млн долларов на реформирование сектора безопасности Украины, в частности Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.