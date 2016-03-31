Рада призвала международное сообщество осудить запрет Меджлиса в оккупированном Крыму и оказать давление на РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, мировым лидерам и всем членам международного сообщества относительно осуждения нарушений прав и свобод крымскотатарского народа в части запрета оккупационными властями РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя Меджлиса и признании его экстремистской организацией.

Обращение поддержали 233 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР призывает международное сообщество оказать давление на Российскую Федерацию как сторону, которая, совершив незаконную оккупацию Крыма, всячески нарушает права и свободы крымских татар в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, и способствовать восстановлению деятельности международных мониторинговых миссий по правам человека в Крыму.

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В обращении содержится требование к Российской Федерации немедленно прекратить политику, направленную на нарушение прав человека и свобод гражданина в Крыму как неотъемлемой части суверенной территории Украины, в том числе прав крымских татар как коренного народа.

ВР считает общими задачами для всех членов международного сообщества, которые разделяют общепризнанные ценности и уважение прав человека, недопущение запрета оккупационными властями Крыма деятельности представительных органов крымскотатарского народа – Курултая и Меджлиса, избранных согласно Декларации ООН о правах коренных народов.

В обращении содержится призыв к международному сообществу осудить репрессивные действия Российской Федерации в оккупированном Крыму, направленные против прав и свобод человека, проявить единогласную солидарность и усилить давление на Россию с целью восстановления юрисдикции Украины в пределах международно признанных границ Украины.