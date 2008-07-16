Строители бьют тревогу: ситуация на рынке угрожает нацбезопасности

Совет директоров Строительной палаты Украины направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ открытое письмо о кризисе, который сложился в строительной отрасли Украины.

Такое решение было принято сегодня на заседании Совета директоров Строительной палаты Украины.

Как отмечается в письмах, текст которых имеет в своем распоряжении УНИАН, работники строительной отрасли, члены Строительной палаты Украины выражают обеспокоенность социально-экономической ситуацией в стране, в первую очередь в строительной отрасли.

По мнению авторов письма, на строительном рынке складывается угрожающая ситуация для национальной безопасности.

“В январе-мае 2008 года предприятиями страны впервые за последние годы выполнено строительных работ на 1,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Замедление темпов строительных работ состоялось почти по всем основным видам строительной деятельности. Сократили объемы строительства предприятия 15 регионов страны. Среди них больше всего - строители Закарпатской области – на 22,3%, Запорожской – на 20,6%, Кировоградской - на 12,8%", - говорится в письме.

В строительной палате отмечают, что на фоне значительного подорожания энергоносителей и строительных материалов наблюдается снижение спроса на готовую строительную продукцию.

“Угрожающая ситуация сложилась на рынке строительства жилья. Рынок недвижимости падает ускоренными темпами. Уменьшается количество соглашений на приобретение недвижимости. В некоторых регионах в несколько раз. Из-за жестких условий ипотечного и текущего кредитования ухудшается финансовое состояние строительных организаций. Не реализуется программа „Доступное жилье”. Подорожали кредиты для строителей и населения. Не принят Закон Украины „О доступном жилье”, - отмечают в своем письме строители.

По их данным, в последнее время резко ухудшилось обеспечение застройщиков земельными участками по вине органов местного самоуправления, которые выделяют основную часть земельных участков не непосредственно застройщикам, а перекупщикам, что значительно повышает стоимость строительства жилья и вынуждает строителей переходить из жилищного строительства в другие сферы строительной деятельности.

“Украина находится на пороге серьезного финансово-экономического кризиса, к которому подходит с отсутствием адекватной бюджетной, монетарной и экономической политики.

Основным вопросом, который нуждается в немедленном решении, является стабилизация финансово-экономической ситуации в Украине. Необходимо рассмотреть вопрос финансового кризиса и рецессии строительной отрасли на заседании Совета национальной безопасности и обороны и поручить Кабинету Министров Украины рассмотреть вопрос об улучшении условий деятельности строителей. Следует внести изменения в валютно-курсовую и кредитную политику с целью остановки ипотечного кризиса, утвердить изменения в государственный бюджет 2008 года. Следует снизить социальную нагрузку на бюджет”, - подчеркивается в письме.

В Строительной палате убеждены, что Национальный банк Украины должен ввести более гибкую политику. По мнению строителей, бюджетная стратегия должна быть связана с курсовой политикой. Валютно-курсовые и бюджетные показатели должны быть согласованы с экономическими процессами. На уровне государства необходимо разработать государственную программу содействия жилищному строительству.

В своем письме Строительная палата Украины предлагает НБУ внести коррективы в денежно-кредитную и валютно-курсовую политику, направленные на поддержку системы ипотечного кредитования строительства жилья, и принять меры по повышению нормы покрытия рисков по кредитам на строительство жилья имущественными правами на жилье с 50% до 70% стоимости, как это установлено для ипотечных кредитов „вторичного рынка”.

Строители предлагают Нацбанку снять двухгодичные ограничения на учет имущественных прав на жилую недвижимость для обеспечения кредита.

Совет директоров строительной палаты считает, что НБУ необходимо принять меры по внедрению рефинансирования банков под залог имущественных прав по ипотечным кредитам на строительство жилья в сумме не меньше 50% стоимости этих прав; недопущение ограничения объемов рефинансирования банков; которые осуществляют кредитование строительства жилья размером их регуляторного капитала; запретить включение в условия кредитных договоров как критериев определения категории кредитных операций периодичности платежей по ипотечным кредитам и согласия заемщика на передачу информации в Бюро кредитных историй.

Справка УНИАН. 19 ноября 2005 года состоялось учредительное собрание Строительной палаты Украины, на котором были утверждены основные направления деятельности этой организации. Целью создания Палаты является содействие развитию строительной и связанных с ней отраслей народного хозяйства, их интеграции в мировую экономику, формированию современной промышленной, финансовой, торговой инфраструктур, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в сфере строительства, всестороннему развитию строительной индустрии, научно-технических и торговых связей между строителями Украины и строителями других стран.

Президентом Строительной палаты является народный депутат, почетный президент АО ХК «Киевгорстрой» Владимир ПОЛЯЧЕНКО.

В Совет директоров Строительной палаты, в частности, входят: президент холдинговой компании “Киевгорстрой” Петр ШИЛЮК; генеральный директор ООО „ТММ” Николай ТОЛМАЧОВ; президент корпорации “Укрстройматериалы» Анатолий БЕЗУХ; президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Александр БОНДАРЕНКО; президент корпорации „Столица” Валентин ИСАК; председатель правления АКБ „Укрсоцбанк” Борис ТИМОНЬКИН.