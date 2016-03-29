Рада отклонила законопроект о разрешении на заочное осуждение объявленных в розыск за тяжкие преступления

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали 160 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается в Уголовном процессуальном кодексе Украины установить, что уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебному вызову следственного судьи, суда (неприбытие по вызову без уважительной причины более двух раз) подозреваемым, обвиняемым, а также объявление его в межгосударственный и/или международный розыск (относительно преступлений, указанных в части второй статьи 297-1 УПК) или в розыск (преступлений, указанных в части третьей статьи 297-1 УПК), является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

В частности, в части 3 этой статьи говорится о том, что специальное досудебное расследование осуществляется на основании постановления следственного судьи по уголовному производству относительно преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), частью второй статьи 115 (убийство с отягчающими обстоятельствами), частью пятой статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, в отношении подозреваемого, кроме несовершеннолетнего, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в розыск.

Осуществление специального досудебного расследования в отношении преступлений, не указанных в данной статье, не допускается, кроме случаев, когда они расследуются в одном уголовном производстве с преступлениями, указанными в этой статье, а выделение материалов в отношении них может отрицательно повлиять на полноту досудебного расследования и судебного рассмотрения.

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Кроме того, в законе "Об осуществлении правосудия и уголовного производства в связи с проведением антитеррористической операции" устанавливается, что в ходатайстве следователя, прокурора об осуществлении специального досудебного расследования вместо сведений, предусмотренных пунктом 4 части второй статьи 297-2 УПК, указываются сведения об объявлении лица в розыск, что подтверждается копиями постановления об объявлении розыска подозреваемого, поручением оперативному подразделению о проведении такого розыска и выпиской из Единого реестра досудебных расследований. В ходатайстве также указываются сведения о пребывании подозреваемого в районе проведения АТО, подтвержденные информацией оперативных подразделений.

Как сообщал УНИАН, 16 марта во время "сигнального" голосования Верховная Рада не поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления).

В тот день в своем выступлении автор законопроекта, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что указанные законодательные изменения будут способствовать заочному осуждению лиц, которые объявлены в международный розыск, в частности, представителей режима экс-президента Виктора Януковича.