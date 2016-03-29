У Путина утверждают, что ничего не слышали об обмене Савченко на "торговца смертью" и наркодилера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что не располагает информацией о возможном обмене украинской летчицы Надежды Савченко на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.
"Я ничего об этом не слышал, я видел сообщение в СМИ, но какой-либо информацией не располагаю", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что на встрече госсекретаря США Джона Керри и президента РФ Владимира Путина 24 марта в Москве поднимался вопрос Бута и Ярошенко.
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"В целом Россия весьма последовательно заявляет о своём несогласии с распространением американского права экстерриториально. В этой связи мы считаем незаконным содержание Бута и Ярошенко в американских тюрьмах", - сказал Песков.
По его словам, именно в этом контексте эти две фамилии упоминались в ходе беседы Керри и Путина.
В понедельник некоторые СМИ сообщили, что российская сторона предложила США обменять Савченко на группу россиян, в число которых входят Виктор Бут и Константин Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах.
Добавим, что Бута суд признал виновным по нескольким пунктам, в том числе речь шла о продаже оружия организации "Революционные силы Колумбии". В западных СМИ он фигурировал как "торговец смертью". В свою очередь Константин Ярошенко был арестован в Либерии по обвинению в подготовке перевозки крупной партии кокаина. Позже его доставили в США и в 2011 году приговорили к 20 годам заключения.