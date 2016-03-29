У Путина утверждают, что ничего не слышали об обмене Савченко на "торговца смертью" и наркодилера

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.

"Я ничего об этом не слышал, я видел сообщение в СМИ, но какой-либо информацией не располагаю", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что на встрече госсекретаря США Джона Керри и президента РФ Владимира Путина 24 марта в Москве поднимался вопрос Бута и Ярошенко.

Читайте такжеВ США прокомментировали предложение об обмене Савченко на "торговца смертью" и наркодилера

"В целом Россия весьма последовательно заявляет о своём несогласии с распространением американского права экстерриториально. В этой связи мы считаем незаконным содержание Бута и Ярошенко в американских тюрьмах", - сказал Песков.

По его словам, именно в этом контексте эти две фамилии упоминались в ходе беседы Керри и Путина.

В понедельник некоторые СМИ сообщили, что российская сторона предложила США обменять Савченко на группу россиян, в число которых входят Виктор Бут и Константин Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах.

Добавим, что Бута суд признал виновным по нескольким пунктам, в том числе речь шла о продаже оружия организации "Революционные силы Колумбии". В западных СМИ он фигурировал как "торговец смертью". В свою очередь Константин Ярошенко был арестован в Либерии по обвинению в подготовке перевозки крупной партии кокаина. Позже его доставили в США и в 2011 году приговорили к 20 годам заключения.