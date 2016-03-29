Путин готов обменять Савченко на "торговца смертью" и наркодилера – эксперт

Кремль готов обменять незаконно удерживаемую украинскую летчицу Надежду Савченко на двоих российских граждан, которые отбывают длительные сроки наказания в США. Но переговоры будут вести тоже с Америкой. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский, передает "Обозреватель".

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"Москва поставила вопрос: "Освободите Бута (Виктор Анатольевич Бут – российский торговец незаконным оружием и бывший майор КГБ известный также как "продавец смерти" - ред.), и какого-то еще другого наркоторговца российского, который сидит (в тюрьме – ред.) в Америке. И тогда мы вернем Надежду Савченко". Вот Москва, наконец, назвала свою цену. Но она не хочет об этом говорить ни с Украиной, ни с Европой. А только с Америкой, так сказать, два больших мальчика должны договориться между собой. Я думаю там, в тиши переговоров, это обсуждалось совершенно откровенно", - сказал Пионтковский.

На уточняющий вопрос, насколько такое развитие событий реально, эксперт подтвердил, что его бы это не удивило. По его мнению, российская власть могла бы пойти на это: "Я бы, (на месте правительства США – Ред.), отпустил Бута, но для них это сложно – у них там серьезная юридическая процедура".

Добавим, что Бута суд признал виновным по нескольким пунктам, в том числе речь шла о продаже оружия организации "Революционные силы Колумбии". В западных СМИ он фигурировал как "торговец смертью". В свою очередь Константин Ярошенко был арестован в Либерии по обвинению в подготовке перевозки крупных партий кокаина. Позже его доставили в США и в 2011 году осудили к 20 годам заключения.

Как сообщал УНИАН ранее, в МИД РФ заявили, что Россия не может освободить незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко связи с Минскими договоренностями, поскольку не является субъектом сделок и может лишь оказывать давление на стороны конфликта.