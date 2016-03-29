США довольны уровнем реформирования в сфере обороны Украины - посол

ККак передает корреспондент УНИАН, об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал во время публичной дискуссии в Киеве на тему: “США для Украины: партнер, патрон или союзник?”.

“Я горжусь тем, чего мы достигли как партнер Украины, в оборонной сфере”, - сказал Пайетт.

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В частности, он отметил тренировки украинских военных с помощью иностранных инструкторов.

Кроме того, Петайт подчеркнул важность сотрудничества Украины с НАТО.