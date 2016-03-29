США в прошлом году существенно увеличили количество выданных виз украинцам – МИД Украины

"МИД Украины приветствует положительную динамику по увеличению количества выданных виз гражданам Украины в США. Согласно опубликованной Государственным департаментом США информации, гражданам Украины в 2015 году было оформлено 77 203 неиммиграционных виз (увеличение на 22,6% по сравнению с 2014 г.) и 4166 иммиграционных виз", - говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Как отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве, основное количество оформленных гражданам Украины виз – это визы типа В-1,В-2 (бизнес/туризм - 52943); С-1/D (члены экипажей - 10042); J (участники программ обмена – 7215).

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"Украина, фактически, заняла 5 место среди европейских стран по количеству оформленных неиммиграционных виз США в 2015 г.", - сообщают в пресс-службе.

В МИД Украины также напомнили, что в последнее время американской стороной были существенно либерализованы визовые процедуры для граждан Украины. В частности, решениями Госдепартамента США был увеличен предельный срок действия неиммиграционных виз для украинских граждан с 5 до 10 лет: в апреле 2014 года - виз типа B1, B2, B1/B2, а в сентябре 2015 года - виз типа C1/D.

#МИД Украины приветствует положительную динамику по увеличению количества выданных виз гражданам Украины в #США.Согласно оприлюд... Опубликовано Департамент консульской службы МИД Украины28 марта 2016 г.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2015 году по количеству выданных шенгенских виз украинцам лидировала Словения.