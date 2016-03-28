Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после завершения заседания фракции

«Фракция БПП выдвинула Гройсмана кандидатом в премьер-министры от нашей политической силы», - сказал депутат.

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В свою очередь депутат от БПП Сергей Лещенко сообщил журналистам, что во время голосования за эту кандидатуру он и Мустафа Найем воздержались, а против проголосовала Наталия Новак.

Напомним, 25 марта предложение о выдвижении Гройсмана на должность премьера поддержал съезд партии БПП "Солидарность".