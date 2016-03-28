Фракция БПП выдвинула Гройсмана кандидатом в премьер-министры
21:11, 28 марта 2016Политика
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Заместитель лидера парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что на заседании фракции была поддержана кандидатура председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.
БПП выдвинул Гройсмана в премьеры / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после завершения заседания фракции
«Фракция БПП выдвинула Гройсмана кандидатом в премьер-министры от нашей политической силы», - сказал депутат.
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В свою очередь депутат от БПП Сергей Лещенко сообщил журналистам, что во время голосования за эту кандидатуру он и Мустафа Найем воздержались, а против проголосовала Наталия Новак.
Напомним, 25 марта предложение о выдвижении Гройсмана на должность премьера поддержал съезд партии БПП "Солидарность".
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