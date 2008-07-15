Тимошенко считает претензии Семенюк к Криворожстали провокативными

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что заявления Фонда государственного имущества о необходимости разрыва соглашения с инвесторами «Криворожстали» в связи с невыполнением инвестиционных обязательств являются пустыми и провокационными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Заявления Фонда государственного имущества, к сожалению, как всегда, являются пустыми и провокационными. К сожалению, нам не удалось изменить через Верховную Раду руководство Фонда госимущества, и там остается надежно коррумпированное руководство”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр рассчитывает, что после завершения каникул Верховная Рада примет решение о замене руководства ФГИ.

“После каникул мы обязательно через Верховную Раду, через парламент, заменим руководство Фонда госимущества”, - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что процесс приватизации предприятия “Криворожсталь” впервые за всю историю разгосударствления предприятий проводился честно, открыто и прозрачно.

“Были выставлены достаточно серьезные условия со стороны государства, со стороны трудового коллектива”, - добавила глава украинского правительства.

Как сообщал УНИАН. Фонд госимущества 14 июля заявил, что направил письмо в Кабинет министров Украины с информацией о невыполнении покупателем госпакета акций ОАО "Криворожсталь" условий договора купли-продажи, и проинформировал о необходимости выделения средств в размере около 72,7 млн. грн. для осуществления судебного производства по расторжению этого договора.

Как сообщили в Фонде, актом проверки выполнения условий договора купли-продажи акций "Криворожстали" в 2007 году, проведенной ФГИУ 24-28 марта 2008 года, зафиксировано невыполнение условий договора в сфере инновационно-инвестиционной деятельности (реализация мероприятий по реконструкции коксовых батарей №3 и №4), природоохранной деятельности (реконструкция цеха сероочистки коксохимического производства), социальной деятельности (затраты на улучшение социально-бытовых условий работающих на уровне не менее 0,5% от суммы реализованной продукции ОАО за год, выполнение коллективного договора в полном объеме).

В пресс-службе ФГИУ также отметили, что 3 июля комиссия Фонда, рассмотрев жалобу инвестора предприятия - компании «АрселорМиттал», приняла решение оставить выводы акта текущей проверки без изменений.

15 июля пресс-служба компании «АрселорМиттал Кривой Рог» обнародовала официальное заявление, в котором говорится, что Фонд государственного имущества Украины до сегодняшнего момента официально не уведомил ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» о принятых решениях относительно выполнения компанией своих инвестиционных обязательств.

«Поэтому руководство ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» не может прокомментировать данную ситуацию до тех пор, пока от Фонда госимущества Украины не будет получен и проанализирован официальный документ», – говорится в заявлении

В заявлении также отмечается, что на встрече 3 июля администрация ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» предоставила Фонду госимущества документы, подтверждающие выполнение всех пунктов инвестобязательств.

«Решение спорных вопросов будет достигнуто посредством конструктивного диалога с Фондом госимущества Украины», говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.