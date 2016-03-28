Профессиональное правительство должно опираться на поддержку "не популистской, а реальной коалиции" - Гройсман

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.

Гройсман отметил, что сейчас политики «дожились до того, что не могут выйти на улицу, потому что огромная агрессия по отношению к представителям этой власти».

В то же время, по его мнению, до конца года можно занять позицию, которая даст возможность «обеспечить устойчивый рост национальной экономики».

Гройсман считает, что важно, чтобы новое правительство «должно получить хотя бы надежду от общества, что оно может реализовать свои планы».

Читайте такжеГройсман рассказал о своей "самоцели" и заявил, что справится с проблемами на посту премьера

По его словам, в состав правительства должны войти люди «новой формации, которые способны брать на себя ответственность и способны проводить изменения».

При этом Гройсман добавил, что уже есть предварительное согласие на участие в будущем правительстве бывшего словацкого вице-премьер-министра, министр финансов Ивана Миклоша.

«Мне с ним было бы работать за честь», - добавил Гройсман.

Читайте такжеГройсман не видит Демчишина в будущем правительстве - Ляшко

Также он снова назвал Юлию Ковалив, которая занимает должность первого заместителя министра экономического развития и торговли, охарактеризовав ее как «очень качественного специалиста», и Максима Нефедова - заместителя министра экономического развития и торговли.

Кроме того, Гройсман считает необходимым включить в состав будущего правительства заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива и депутата от «Блока Петра Порошенко», первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такжеНасиров не намерен покидать свой пост после смены Кабмина: "Я категорически планирую остаться"

«Это новые люди, которые могут взять на себя ответственность и верой и правдой пахать - больше ничего не надо», - подчеркнул Гройсман.

При этом председатель ВР добавил, что его опыт работы мэром Винницы даст возможность найти те двери, которые необходимо открыть, чтобы Украина начала двигаться в направлении не обострения политических и самое главное - экономических проблем, а по пути развития».

Гройсман подчеркнул, что надо «вытравить людей из депрессии, которая перерастет в агрессию» и дать им надежду на решение проблем.

Читайте такжеВ БПП заявили, что с фракцией никто не согласовывал кандидатуру Гройсмана: узнали в соцсетях

Как сообщалось, 24 марта фракция «Блока Петра Порошенко» предложила кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра.

Гройсман заявил о готовности возглавить правительство, если его кандидатуру поддержат фракции коалиции. 25 марта Гройсман представил лидерам фракций свою программу деятельности на посту главы правительства.