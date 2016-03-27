В МИД РФ заявили, что Россия не может освободить Савченко согласно Минским договоренностям

Россия не может освободить незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко согласно Минским договоренностям, поскольку не является субъектом соглашений и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня журналистам, комментируя призывы западных стран к России освободить Савченко в соответствии с Минскими договоренностями, передает РИА Новости.

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Захарова отметила, что Минские соглашения посвящены двум конфликтующим сторонам, на которые Россия должна оказывать давление, равно как и Франция, и ФРГ должны влиять на Киев.

"Все, ничего остального мы не должны", — сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.

Справка УНИАН. 12 февраля 2015 года Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подписала «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений».

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Пунктом 6 комплекса предусмотрено обеспечение освобождения и обмена всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода вооружений.

Документ подписали участники контактной группы: посол ОБСЕ Хайди Тальявини, бывший президент Украины Леонид Кучма, посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, главари боевиков «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.