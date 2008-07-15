Герман готова простить прогулы, но только Ахметову

"Это очень подходящее нововведение, и наша фракция его будет приветствовать. Мы будем очень рады. Такое нововведение даст возможность более объективно подходить к системе принятия решений", - так нардеп от Партии регионов Анна Герман прокомментировала ZAXID.NET идею Арсения Яценюка оборудовать рабочие места депутатов ВР сенсорными кнопками, которые должны гарантировать личное голосование в парламенте.

По словам регионалки, предложенная спикером идея личного присутствия народного депутата на пленарном заседании "сделает невозможными определенные досадные ошибки во время голосования".

"Думаю, если бы коалиция голосовала сейчас согласно с этим нововведением, были бы несколько другие результаты. Потому что такое нововведение давало бы четкую картину состава коалиции или оппозиции в парламенте. Это положило бы конец спекуляциям и манипуляциям", - отметила нардеп.

На вопрос, как тогда быть депутатам, которые имеют влияние в той или иной фракции, но не всегда ходят на сессии (как, например, Ринат Ахметов), Анна Герман сказала так: "Такие депутаты будут ходить на сессии. А что касается Рината Ахметова, он очень много сделал для Украины, потому ему можно простить отсутствие на той или другой сессии".