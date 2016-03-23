Кремлю неизвестно о каких-либо договоренностях Порошенко и Путина по освобождению Савченко

"Мне неизвестно о таких договоренностях", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее Порошенко заявил, что Путин обещал вернуть украинскую летчицу на Родину.

"Путин во время встреч в нормандской формате заявлял, что после так называемого судебного решения вернет Надежду Савченко Украины. Настал момент выполнить это обещание", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.