В центре Минска разогнали митинг оппозиции (фото)

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сегодня разогнали несанкционированный митинг белорусской оппозиции в центре Минска, сообщает сайт "Хартия-97".

Несколько десятков активистов протестовали на Октябрьской площади против задержания их соратников в связи с проверкой причастности к взрыву в День независимости. Участники акции выстроились в шеренгу, держа в руках портреты задержанных.

Вскоре после начала акции сотрудники правоохранительных органов окружили манифестантов плотным кольцом и вытеснили с площади, затем вывели на другую улицу и рассеяли.

По информации "Хартии`97", под стражей остаются 10 оппозиционеров.