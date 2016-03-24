Гройсман: фактически в коалиции меньше 226 депутатов, она недееспособна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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Гройсман отметил, что из коалиции, в которой было 5 фракций, вышли 3.

"Мы получили подписи на отзыв подписей от фракций "Самопомич" и "Батькивщина". И сейчас должны поступить еще подписи каждого персонально от Радикальной партии. Это будет означать, что де-факто и де-юре у нас будет меньше 226 голосов в двух фракциях", - сказал Гройсман.

На вопрос о возможности объявления им 29 марта о роспуске коалиции, Гройсман отметил, что "я не должен объявлять о роспуске коалиции, это нигде не написано".

"Фактически сегодня в коалиции меньше 226 народных депутатов. Это означает, что она недееспособна", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрала нужного количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила также фракция "Объединение "Самопомич".

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Еще ранее о выходе из коалиции объявила фракция Радикальной партии.

Таким образом, коалиция, в составе которой остались "БПП" и "Народный фронт", насчитывает менее 226 депутатов.

Сегодня, 24 марта, "БПП" выдвинул Гройсмана на должность премьер-министра и предложил "Народному фронту" определить своего кандидата на должность председателя ВР.